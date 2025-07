QUALIANO (rgl) – Una lite in strada, poi la violenza esplode tra urla, pugni e caschi usati come armi. È la drammatica serata vissuta da un ragazzo di 18 anni di Giugliano in Campania, aggredito lo scorso 29 giugno nel territorio di Qualiano. L’episodio, accaduto intorno alle 22:30, è stato ripreso e condiviso sui social, diventando virale e attirando l’attenzione dei carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. Tutto ha avuto inizio mentre il giovane, in sella al proprio scooter con un’amica, veniva ostacolato da due ragazzi su un altro motorino che zigzagavano sulla carreggiata. Dopo un acceso confronto verbale – durante il quale il 18enne sarebbe stato destinatario di gravi insulti razzisti – la vicenda ha avuto un secondo atto, ben più violento, in piazza Rosselli. Qui il ragazzo, accompagnato da un amico, ha incrociato nuovamente gli stessi aggressori. Il confronto si è presto trasformato in un’aggressione: uno dei due lo ha colpito con un pugno al volto, seguito da calci e schiaffi anche da parte del secondo. Poco dopo, sarebbero sopraggiunti almeno altri dieci giovani, che si sarebbero uniti all’aggressione, colpendolo con calci, pugni e caschi da moto. La vittima ha riportato un trauma facciale ed è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli, dove i medici hanno stabilito una prognosi di 7 giorni. Anche il fratello minore, 15 anni, intervenuto per difenderlo, è stato colpito, riportando lesioni con prognosi analoga. I carabinieri della stazione di Qualiano, analizzando immagini di videosorveglianza, filmati diffusi in rete e raccogliendo testimonianze, sono riusciti a identificare quattro giovani coinvolti: tre minorenni di 17 anni e un neomaggiorenne di 19 anni: tutti sono indagati per rissa.