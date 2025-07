ISCHIA (rgl) – Doveva essere un normale controllo di viabilità, ma si è trasformato in un episodio di violenza. È accaduto a via del Seminario adi Ischia, dove una donna di 75 anni ha aggredito due agenti della polizia municipale dopo essere stata multata per aver parcheggiato il proprio scooter sul marciapiede. Secondo quanto ricostruito, la donna, incensurata e residente in zona, ha reagito con violenza alla contestazione della sanzione, colpendo le due vigilesse con schiaffi e pugni. L’intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente: i militari sono riusciti a calmare l’anziana, arrestandola per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Le due agenti aggredite sono state trasportate in ospedale, dove sono state medicate per ferite lievi. La 75enne è ora sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.