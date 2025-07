CASERTA (rgl) – Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri il Bosco di Eucalipti del Real Sito di Carditello a San Tammaro, uno degli spazi verdi più amati e frequentati dell’intero complesso borbonico. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 19:20, avvolgendo circa 7.000 metri quadrati di vegetazione. L’area colpita – un’oasi curata e accessibile, alle spalle dell’ingresso principale della Reggia – è solitamente sede di eventi per famiglie, passeggiate equestri e attività all’aria aperta. In pochi minuti, il rogo ha trasformato un paesaggio rigoglioso in un tappeto di cenere. Fondamentale si è rivelato l’intervento immediato del personale di vigilanza della Fondazione Real Sito, che ha dato l’allarme e contenuto l’incendio prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, giunti sul posto per circoscrivere definitivamente le fiamme e impedire ulteriori danni alla flora e alla fauna locali. Fortunatamente non ci sono stati feriti, né tra i visitatori né tra i collaboratori della Fondazione, ma la paura è stata tanta. “Non conosciamo il movente – ha dichiarato Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello – ma abbiamo già presentato denuncia ai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Spetterà a loro stabilire se si tratta di un atto doloso. Di certo, non ci lasceremo intimidire. Il nostro lavoro va avanti, a testa alta, nel nome della legalità, della trasparenza e della tutela ambientale”. Un messaggio di forza e resistenza, rafforzato dai simboli della natura che, anche in mezzo al fumo, sono rimasti visibili: un cardo sopravvissuto tra le ceneri – la pianta che dà il nome a Carditello – e un’aquila che si è librata in volo, quasi a voler proteggere quel che resta del bosco. In mattinata i carabinieri forestali di Marcianise hanno effettuato un sopralluogo tecnico per individuare elementi utili alle indagini e ricostruire con precisione l’origine delle fiamme.