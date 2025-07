NAPOLI (Alads) – La Campania continua a pagare un prezzo altissimo in termini ambientali. Nel 2024, i reati contro l’ambiente nella regione sono saliti a quota 6.104, con un incremento del 23% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal nuovo dossier “Ecomafia 2025” presentato da Legambiente, che fotografa un’emergenza senza fine: una media di 16,5 reati al giorno, pari al 15% del totale nazionale, che conferma la Campania al vertice della classifica nera dell’illegalità ambientale. A preoccupare sono soprattutto le province di Napoli, con 2.313 reati, e Salerno, che balza al terzo posto nazionale con 1.321 illeciti. In trent’anni, circa 230 clan criminali si sono spartiti i profitti di tutte le filiere: rifiuti, cemento, animali, energie rinnovabili e persino economia circolare.

UN SISTEMA CRIMINALE STRUTTURATO – l rapporto denuncia anche una crescente corruzione ambientale: sono 17 le inchieste avviate in Campania nel solo anno trascorso (prima regione in Italia), con 128 persone denunciate e 77 arresti. La “green corruption” mina la trasparenza della spesa pubblica e coinvolge appalti, servizi di gestione rifiuti, depurazione, concessioni e autorizzazioni ambientali. “È una minaccia gravissima al tessuto democratico – afferma Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – che richiede una risposta immediata, decisa e trasversale da parte delle istituzioni”.

RIFIUTI E CEMENTO – La Campania è prima anche nel ciclo dei rifiuti con 1.615 reati, 1.543 denunce, 37 arresti e 836 sequestri. La provincia di Napoli guida anche questa classifica con 605 reati, seguita da Salerno e Caserta. Non va meglio per il cemento illegale, dove la regione registra 2.424 reati, quasi il 18% del totale nazionale, con un record assoluto di 2.547 persone denunciate. Tra le province più colpite: Salerno (606 reati), Avellino (513) e Napoli (378), con centinaia di sequestri.

“SERVE UNA GIUSTIZIA AMBIENTALE” – La presidente Imparato lancia un appello forte: “Servono politiche ambientali, industriali, culturali e sociali integrate. Basta slogan. È tempo di un piano trasversale contro le ecomafie e per la giustizia ambientale, soprattutto in territori come la Campania, dove l’illegalità ha raggiunto livelli insostenibili”. Il messaggio di Legambiente è netto: senza un salto di qualità normativo e operativo, la transizione ecologica sarà solo sulla carta. Per tutelare l’ambiente serve coraggio politico, volontà istituzionale e partecipazione civica. Prima che sia troppo tardi.

LE 12 PROPOSTE DI LEGAMBIENTE – Per rispondere con fermezza all’ondata di reati ambientali, Legambiente ha elaborato 12 proposte concrete, rivolte al Governo e al Parlamento, per rafforzare il quadro normativo e i controlli sul territorio.

Recepire rapidamente la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, che introduce standard più severi per i crimini ecologici.

Inserire i delitti contro fauna e specie protette (dal bracconaggio ai traffici illegali) nel Codice penale, ampliando così il Titolo IX bis.

Approvare una legge che introduca specifici reati nel settore agroalimentare, in particolare contro l’uso e il commercio di pesticidi illegali.

Adottare un Piano nazionale contro l’abusivismo edilizio, con risorse concrete per demolizioni, poteri sostitutivi alle Prefetture e sanzioni per amministratori inadempienti e aziende che forniscono servizi agli immobili abusivi.

Avviare un’indagine parlamentare sull’abusivismo edilizio e sulle sue connessioni con le mafie.

Rivedere il meccanismo del subappalto a cascata, che oggi favorisce infiltrazioni mafiose e mancata trasparenza nei lavori pubblici.

Inasprire le pene per la gestione illecita dei rifiuti, trasformando i reati contravvenzionali in delitti e aumentando le pene per il traffico organizzato di rifiuti.

Inserire il reato di omessa bonifica tra quelli che comportano responsabilità amministrativa delle imprese, in base alla legge 231/2001.

Estendere il reato di incendio boschivo a tutti gli incendi in aree di valore ecologico, prevedendo l’arresto anche per i casi colposi in siti protetti.

Rendere non soggetti a improcedibilità i reati ambientali più gravi, come l’incendio boschivo e l’associazione per delinquere finalizzata al crimine ambientale.

Rimuovere la clausola dell’invarianza dei costi per il Sistema nazionale di protezione ambientale, destinando alle agenzie di controllo tutte le somme incassate per sanzioni ambientali, e aggiornare i costi delle prescrizioni tecniche.