ERCOLANO (rgl) – Sensibilizzare, educare, agire. È su questi tre pilastri che si fonda la campagna “Acqua nelle tue mani”, promossa dal gruppo Acea e rilanciata sul territorio da Gori, la società che gestisce il servizio idrico integrato in gran parte della Campania. Obiettivo: promuovere un uso sempre più consapevole e sostenibile dell’acqua, oggi più che mai risorsa fragile, fondamentale e da proteggere. In prima linea sul fronte ambientale e coerente con i valori del gruppo Acea, Gori affianca alla manutenzione e risanamento delle reti idriche – con un programma ampio volto a contrastare le perdite e le criticità legate alla siccità – un’attività costante di educazione e coinvolgimento civico, rivolta soprattutto alle nuove generazioni. È in quest’ottica che la società ha preso parte attivamente al progetto nazionale “Acea Scuola – Educazione Idrica”, frutto di un protocollo triennale siglato nel 2024 con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Iniziativa che ha già coinvolto oltre 11.000 studenti in tutta Italia, con una forte adesione proprio in Campania: più di 2.300 alunni da Napoli e Salerno hanno partecipato a laboratori, lezioni e attività ludico-didattiche dedicate al corretto uso della risorsa idrica. Nel cuore della campagna #nonsprechiamola ci sono proprio le persone del gruppo Acea, tra cui i dipendenti Gori, che con il proprio lavoro quotidiano diventano testimoni reali del valore dell’acqua e dell’impegno concreto per tutelarla. Volti e storie che raccontano il legame tra servizio pubblico, ambiente e responsabilità individuale. La campagna “Acqua nelle tue mani”, attiva anche online e sui social media, è un invito rivolto a tutti: cittadini, istituzioni, scuole, aziende. Un messaggio chiaro e urgente: ogni piccolo gesto, dal rubinetto chiuso in tempo alla riparazione di una perdita domestica, può fare la differenza. “Un futuro sostenibile si costruisce partendo da oggi – sottolinea Gori – ed è nelle mani di ciascuno di noi. Perché l’acqua, risorsa vitale, è anche il riflesso di una società capace di scegliere con responsabilità”.