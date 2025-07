ROCCARAINOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – È bastata una scintilla, nella notte, per trasformare un presidio ambientale in un bersaglio. I mezzi dell’Ats Montemaggiore, parcheggiati all’interno della foresta demaniale di Roccarainola, sono stati avvolti dalle fiamme in un gesto doloso e preoccupante. L’episodio, che ha provocato seri danni materiali e che avrebbe potuto trasformarsi in un vero disastro ambientale, è attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri della stazione di Roccarainola, che sarebbero già sulle tracce dei responsabili. A lanciare l’allarme è stato il comune di Roccarainola, che in una nota ufficiale ha condannato con forza quanto accaduto: “Condanniamo con fermezza il vile gesto incendiario che questa notte ha colpito gli automezzi dell’Ats Montemaggiore e regionali nei pressi della foresta demaniale di Roccarainola. Un atto gravissimo, che avrebbe potuto causare danni incalcolabili all’ambiente, mettendo a rischio l’intero ecosistema boschivo. Esprimiamo solidarietà agli operatori coinvolti e siamo certi che le autorità competenti faranno piena luce sull’accaduto, affinché i responsabili siano presto individuati e perseguiti secondo la legge. La tutela del patrimonio naturale è un dovere collettivo: non resteremo indifferenti di fronte a simili atti di inciviltà”.