MONTEFORTE IRPINO (alads) – Un violento incendio ha colpito nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:50, un capannone industriale adibito a deposito di detersivi in via Taverna Campanile, località Alvanella, nel comune di Monteforte Irpino. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Avellino, coordinate dal Funzionario di guardia e dal capo turno provinciale, con il supporto di tre autobotti. Le fiamme, alte e alimentate dal materiale altamente infiammabile presente all’interno del capannone di circa 300 metri quadrati, hanno avvolto in breve tempo l’intera struttura. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, impegnati nei rilievi del caso, e i tecnici dell’Arpac Campania – Dipartimento di Avellino, che hanno immediatamente attivato una procedura di monitoraggio ambientale. A preoccupare è il potenziale rilascio in atmosfera di diossine e furani, sostanze pericolose per la salute umana. Per questo motivo, nella serata di ieri è stato posizionato nei pressi dell’area colpita un campionatore ad alto volume per misurare i livelli di inquinanti dispersi nell’aria. A metà mattinata di oggi, durante un secondo sopralluogo dei tecnici, l’incendio è stato dichiarato completamente estinto. I risultati analitici delle indagini ambientali in corso saranno resi noti non appena disponibili, e serviranno a valutare le eventuali conseguenze sul piano sanitario e ambientale. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre strutture o zone boschive limitrofe.