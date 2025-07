NOLA – Il 10 luglio il centro commerciale Vulcano Buono di Nola accoglie una nuova apertura destinata a diventare un punto di riferimento per chi ama la casa: arriva Satur, con un nuovo punto vendita ricco di idee, colori e soluzioni per vivere ogni ambiente con più stile e semplicità. Con oltre 100 negozi in tutta Italia, Satur è oggi una delle catene italiane più grandi e apprezzate nel settore dell’arredamento e della casa; riconosciuto anche come “il negozio del cuore”, è un luogo accessibile e familiare, dove trovare ispirazioni pratiche e creative per la quotidianità. Dagli utensili da cucina ai complementi d’arredo, dal tessile alle decorazioni stagionali, ogni proposta racconta una casa viva, accogliente, alla portata di tutti. All’interno del nuovo store ci sarà anche uno corner firmato VdE Tivoli 1996, il brand del gruppo Galileo spa che da oltre 25 anni trasforma la tavola in un’esperienza estetica ed emozionale. Le sue collezioni – colorate, originali, uniche – uniscono tradizione artigianale e design contemporaneo, dando carattere a ogni occasione. Satur è l’insegna retail del gruppo Galileo, ma nasce da una storia familiare che affonda le radici nel 1929: quasi un secolo di passione per la casa, tramandata di generazione in generazione. Oggi, questa storia continua con una proposta che supera le 17.000 referenze, sempre in aggiornamento, frutto di un lavoro attento, dinamico e profondamente legato al vivere quotidiano. Con l’apertura a Nola, Satur conferma il proprio impegno a essere vicino alle persone, portando nel cuore del centro commerciale un nuovo spazio in cui ispirarsi, risparmiare, e sentirsi a casa.