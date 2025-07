SAVIANO (rgl) – Una scuola a rischio sfratto per un contratto mai rinnovato. È la situazione in cui si trova l’Istituto superiore “Levi Montalcini – Ferraris” di Saviano, che dallo scorso novembre si trova in una condizione di incertezza amministrativa per la mancata proroga del contratto di locazione da parte della Città Metropolitana di Napoli. A denunciare la vicenda sono il presidente del movimento “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, e la consigliera regionale del Gruppo misto Maria Muscarà, che puntano il dito contro quella che definiscono “una gestione inefficiente e disattenta da parte dell’Ente metropolitano”. Secondo i due esponenti politici, la mancata firma del rinnovo ha già prodotto gravi conseguenze, tra cui l’avvio delle procedure di sfratto da parte della proprietà dell’immobile. Una situazione che – denunciano – “mette a rischio la continuità delle attività didattiche e crea forte disagio per studenti, famiglie e personale scolastico”. “La Città Metropolitana, che sembra impegnata negli sprechi delle più svariate risorse finanziarie, dovrebbe invece garantire il diritto allo studio rinnovando al più presto il contratto per l’edificio scolastico di Saviano”, affermano Ronghi e Muscarà. Entrambi evidenziano come l’istituto rappresenti un punto di riferimento formativo essenziale per il territorio, e chiedono un intervento immediato del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi. Le critiche vanno oltre il singolo caso: “Non si tratta di un episodio isolato – aggiungono – ma di un problema diffuso in altri Comuni dell’area metropolitana, segno evidente di una scarsa attenzione verso i territori al di fuori del capoluogo”. I due esponenti accusano l’amministrazione metropolitana di concentrarsi esclusivamente su progetti di grande visibilità, come l’America’s Cup, a discapito delle esigenze quotidiane delle comunità locali. Infine, Ronghi e Muscarà chiedono che la Città Metropolitana assuma “un ruolo attivo e concreto” nella risoluzione della vicenda e più in generale nella gestione delle competenze legate alla scuola, all’edilizia e ai servizi per i cittadini dell’intero territorio metropolitano.