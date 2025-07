SAVIANO (Alads) – Una scuola senza sede e con tre mesi per trovare una nuova casa: è quanto sta accadendo all’istituto “Montalcini-Ferraris” di Saviano, raggiunto da un avviso di sfratto esecutivo che rischia di compromettere l’avvio del prossimo anno scolastico. Un episodio clamoroso che ha scosso la comunità scolastica e messo sotto pressione il dirigente Domenico Ciccone, nonostante la responsabilità della fornitura, costruzione e manutenzione degli edifici scolastici superiori siano della Città Metropolitana di Napoli. L’intervento del Tribunale è stato richiesto dalla nuova proprietà dell’edificio di corso Italia a Saviano, sede attuale della scuola, per il mancato rinnovo del contratto di locazione, scaduto nel 2024. Il giudice del Tribunale di Nola, accogliendo la richiesta dei proprietari, ha intimato alla Città Metropolitana di individuare una nuova sede per l’istituto scolastico. Il dirigente Ciccone ha commentato: “Tutte le parti in causa, a partire dalla Città Metropolitana, sono al lavoro per uscire da questo momento di emergenza. È evidente che bisognerà risolvere la questione giudiziaria, ma è altrettanto chiaro che la scuola è un servizio pubblico e, come tale, non può essere interrotto.” Il dirigente ha poi sottolineato come questo caso ponga in evidenza un problema strutturale: “La notifica di sfratto a un dirigente scolastico serve a portare l’attenzione su un punto fondamentale: tutte le scuole dovrebbero essere ospitate in edifici di proprietà pubblica, proprio per evitare casi simili. Un paradosso per Saviano, che da oltre sessant’anni ospita scuole secondarie ma ancora oggi è privo di un edificio scolastico pubblico”. Secondo l’atto notificato, la scuola ha circa tre mesi per trasferirsi altrove: un termine probabilmente troppo breve per una struttura complessa come un istituto superiore. Non si tratta solo di spostare gli studenti, ma anche uffici, archivi, server, attrezzature e personale. Anche il Consiglio d’Istituto, in una nota pubblicata sul sito La Tecnica della Scuola, ha espresso forte preoccupazione: “La consegna del verbale di sfratto evidenzia l’assenza di una strategia chiara da parte della Città Metropolitana, l’incapacità di prevenire problemi burocratici e logistici, e una gestione inefficace che ha trasformato un disagio in una vera e propria crisi. Non si può sacrificare il diritto allo studio sull’altare della burocrazia”. Il dirigente Ciccone ha voluto rassicurare famiglie e studenti: “Il diritto allo studio non può essere interrotto. Questo deve bastare a scongiurare qualsiasi forma di allarmismo: l’anno scolastico per i nostri ragazzi inizierà regolarmente, come in tutte le altre scuole”.