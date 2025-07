Saviano si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina

SAVIANO (alads) – Il Consiglio comunale di Saviano, riunito in seduta odierna, ha approvato una mozione politica dal forte valore simbolico e internazionale: il riconoscimento dello Stato di Palestina come entità sovrana nei confini precedenti all’occupazione del 1967, con Gerusalemme capitale condivisa. Il documento impegna l’amministrazione savianese a richiedere formalmente al Governo italiano di farsi promotore del riconoscimento dello Stato di Palestina, dell’ammissione della Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite e dell’attivazione di strumenti diplomatici e giuridici per fermare colonizzazione e annessione dei territori palestinesi occupati. Una risoluzione che si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione internazionale per la pace in Medio Oriente, con particolare riferimento all’equilibrio tra autonomia, legittimità e diritti umani. Il Consiglio ha inoltre incaricato il sindaco di attivarsi presso gli altri sindaci e le amministrazioni della Città Metropolitana di Napoli per promuovere un’azione congiunta di sensibilizzazione nei confronti delle rappresentanze parlamentari italiane. Il presidente del Consiglio comunale è stato invece chiamato a diffondere la mozione tra cittadini e associazioni, nonché a trasmetterla a tutte le massime istituzioni nazionali ed europee: il presidente del Parlamento Europeo, il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli. Non solo politica estera. Nel corso della stessa seduta, il Consiglio comunale ha approvato anche: l’assestamento generale di bilancio, la salvaguardia degli equilibri contabili, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l’affidamento in concessione per 4 anni dell’impianto sportivo comunale “Peppino Pierro”.