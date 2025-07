NAPOLI (rgl) – Operava in pieno centro urbano, senza alcuna autorizzazione e con gravi violazioni ambientali. Un autolavaggio completamente abusivo è stato individuato e sequestrato dagli agenti della polizia locale di Napoli, durante un controllo mirato al contrasto delle attività irregolari nella zona orientale della città. L’intervento è scattato in via Argine, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove l’Unità Operativa San Giovanni ha riscontrato che l’attività era priva di qualsiasi titolo autorizzativo: nessuna licenza amministrativa, assenza di autorizzazioni ambientali e sanitarie, e impianti di scarico fuori norma. Le acque reflue utilizzate per il lavaggio dei veicoli — cariche di idrocarburi, detergenti chimici e sostanze inquinanti — venivano smaltite direttamente nel suolo, senza alcun trattamento, con conseguente rischio di contaminazione della falda acquifera sottostante. “Un grave pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica – spiegano gli agenti intervenuti – che si aggiunge alla violazione di tutte le norme sulla sicurezza urbana”. L’operazione si è conclusa con il sequestro delle attrezzature utilizzate per l’attività illecita e l’avvio delle procedure sanzionatorie previste per legge. Il titolare dell’autolavaggio è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e dovrà ora rispondere di una lunga serie di irregolarità, comprese le violazioni in materia ambientale.