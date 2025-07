VALLE DI MADDALONI (rgl) – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, sulla strada provinciale 335, nei pressi dell’Acquedotto Carolino, monumento patrimonio Unesco. Una vettura si è scontrata frontalmente con un autotreno, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, allertata per la presenza di persone incastrate tra le lamiere dell’auto. I pompieri, con grande prontezza e professionalità, sono riusciti a liberare i due occupanti del veicolo, affidandoli alle cure dei sanitari del 118, giunti con due ambulanze. I feriti, in condizioni serie, sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale civile di Caserta. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto il temporaneo blocco della circolazione sulla Provinciale, con disagi al traffico locale. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.