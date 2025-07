Scuola e disabilità uditiva, sentenza storica: il Lis è un diritto pieno

ROMA (alads – amda) Un principio che vale più di ogni vincolo di bilancio: l’inclusione scolastica è un diritto fondamentale. A ribadirlo è il Consiglio di Stato, che con la sentenza numero 1321/2025, depositata il 9 luglio 2025, ha confermato il pieno diritto all’assistenza alla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (Lis) per gli studenti sordi per l’intero orario scolastico. Il caso riguarda due fratelli affetti da sordità, residenti nel comune di San Clemente, in provincia di Rimini. Nonostante i Piani Educativi Individualizzati (Pei) prevedessero 27 ore settimanali di assistenza alla comunicazione, l’ente locale aveva concesso solo 15 ore, una riduzione che di fatto comprometteva il loro diritto all’istruzione. I genitori, a tutela dei figli, si erano rivolti al Tar dell’Emilia-Romagna, che aveva accolto il ricorso. Il Comune aveva poi impugnato la sentenza, portando la vicenda davanti al Consiglio di Stato. Ma la seconda sezione del Consiglio ha respinto l’appello, ribadendo un concetto forte e chiaro: “I diritti fondamentali degli studenti con disabilità non possono essere subordinati a vincoli economici o di bilancio”. Nel dettaglio, i giudici hanno affermato che la mancanza di assistenza LIS azzera completamente la possibilità di partecipazione scolastica per gli alunni sordi, vanificando il senso stesso della loro presenza in classe. Hanno inoltre sottolineato la specificità della disabilità uditiva, affermando che: “La sordità non è una disabilità generica, ma una condizione comunicativa specifica che richiede competenze specialistiche adeguate”. Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda la figura del docente di sostegno: “Un insegnante con competenze parziali in LIS non può sostituire l’assistente alla comunicazione specializzato”, scrivono i giudici, evidenziando l’importanza di un intervento qualificato e professionale per garantire l’efficacia didattica. La decisione fa eco anche alla storica pronuncia della Corte Costituzionale numero 80/2010, che aveva già stabilito come l’autonomia finanziaria degli enti locali non possa mai prevalere sul cosiddetto “nucleo invalicabile di garanzie minime” legate ai diritti fondamentali.