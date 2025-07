ISCHIA (rgl) – Serra artigianale in casa e panetti di hashish nel cassetto: blitz antidroga dei carabinieri della stazione di Forio che hanno perquisito l’abitazione di una giovane coppia del posto. Nel mirino è finito Alessandro C., 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, che vive nell’isola d’Ischia insieme alla compagna, una 23enne incensurata. I militari dell’Arma, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno scoperto una serra artigianale perfettamente funzionante nascosta tra le mura dell’abitazione, con all’interno quattro piante di marijuana alte circa un metro. Nel prosieguo delle operazioni, sono stati rinvenuti anche quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di 360 grammi, due dosi già pronte, materiale per il confezionamento e 1.090 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per entrambi è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Sono attualmente in attesa di giudizio.