ROMA (alads) – Un applauso di quindici secondi ha scandito una decisione storica: oggi, 23 luglio 2025, il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che introduce il reato autonomo di femminicidio nel Codice penale italiano. Con 161 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, l’Italia compie un passo simbolico e sostanziale contro una piaga che nel 2024 ha causato la morte di 113 donne, 61 delle quali per mano di un partner o ex partner. Il nuovo testo, composto da quattordici articoli, istituisce l’articolo 577-bis del Codice penale, che definisce come femminicidio l’omicidio commesso per motivi legati al genere della vittima. Chiunque uccida una donna per odio, discriminazione, controllo, possesso o per punirla di un rifiuto affettivo, sarà punito con l’ergastolo. È la prima volta che l’ordinamento italiano riconosce in modo esplicito il movente misogino come elemento fondante di un reato specifico.

LE MISURE PREVISTE – Il cuore della nuova normativa è l’introduzione del reato autonomo di femminicidio. A definire questo nuovo reato è l’articolo 577-bis del Codice penale, che prevede la pena dell’ergastolo per chi uccide una donna per motivi legati al genere: quando il delitto si configura come un atto di controllo, possesso, dominio o nasce da odio, discriminazione o dal rifiuto della vittima di instaurare o proseguire una relazione affettiva. Si tratta di una novità storica nell’ordinamento penale italiano, che finalmente riconosce la specificità di questi crimini. Attorno a questa definizione centrale, il disegno di legge introduce una serie di misure collaterali pensate per rafforzare la prevenzione, proteggere le vittime e garantire giustizia più rapida ed efficace. In particolare, sono state inasprite le aggravanti per i reati di violenza domestica, sessuale e persecutoria, prevedendo un aumento di pena fino a un terzo. Inoltre, è prevista la confisca obbligatoria dei beni dell’autore del reato, con la destinazione dei proventi al Fondo per le vittime. Per garantire tempi rapidi nella protezione delle donne, la legge dispone che l’ascolto della persona offesa avvenga entro 72 ore dalla denuncia. Un’altra novità importante riguarda i minori: i figli delle vittime potranno accedere direttamente ai centri antiviolenza, con la garanzia della copertura delle spese di trasporto e del sostegno psicologico. Il disegno di legge introduce anche restrizioni importanti sui benefici penitenziari. Il condannato per femminicidio potrà accedere alla semilibertà solo dopo aver scontato almeno tre quarti della pena, e solo se autorizzato dal giudice. In chiave preventiva, è resa obbligatoria la formazione per magistrati, operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico, finanziata dal Fondo pari opportunità. A rafforzare ulteriormente il contrasto alla violenza di genere interviene l’ampliamento dei criteri per applicare la sorveglianza speciale nei confronti degli stalker recidivi. Allo stesso modo, viene aumentato il sostegno economico per gli orfani di femminicidio e per i figli di donne sopravvissute ma rese permanentemente inabili. Sul fronte investigativo, la norma deroga al limite attuale di 45 giorni per le intercettazioni nei casi più gravi di violenza, consentendo una maggiore efficacia delle indagini. È istituito anche un registro nazionale integrato che raccoglie e aggiorna in tempo reale dati relativi a ordini di protezione, ammonimenti e provvedimenti di allontanamento. Infine, si prevede il potenziamento del numero verde 1522, con l’assunzione di personale multilingue e l’introduzione di servizi di chat per facilitare le segnalazioni. Ogni anno, il Parlamento riceverà una relazione dettagliata sull’attuazione della legge e sull’impiego dei fondi, accompagnata da un bilancio di genere. La legge include anche una clausola di verifica, con la revisione degli effetti normativi entro tre anni dall’entrata in vigore.

UN PERCORSO INIZIATO A MARZO – Il disegno di legge, numero 1433, ha visto la luce il 7 marzo 2025 su proposta dei ministri Nordio, Piantedosi, Roccella e Casellati. Presentato in Senato il 31 marzo, è stato esaminato dalla Commissione Giustizia sotto la presidenza di Giulia Bongiorno, con Susanna Campione come relatrice. Le discussioni iniziali avevano limitato la definizione del reato al solo caso di rifiuto affettivo da parte della donna, ma il testo approvato ha ricompreso anche motivazioni più ampie, come la discriminazione di genere o la volontà di esercitare dominio.

PROSSIME TAPPE ED ENTRATA IN VIGORE – Ora il testo passa alla Camera dei deputati, dove sarà incardinato nella Commissione Giustizia. Il governo punta all’approvazione definitiva entro l’autunno, per rendere la legge operativa entro il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Se la Camera introdurrà modifiche, il testo tornerà al Senato per una terza lettura. In caso contrario, sarà il Presidente della Repubblica a promulgarlo, con entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL VOTO UNANIME – L’unanimità non cancella il fenomeno del femminicidio, ma rappresenta un segnale forte: la politica può unirsi, senza bandiere di partito, su un tema che attraversa l’intera società. Il nuovo reato, però, sarà efficace solo se accompagnato da prevenzione, educazione, sostegni reali e un cambiamento culturale profondo. Ora la palla passa alla Camera. Ma anche, e soprattutto, alle scuole, ai media, alle famiglie e a ciascun cittadino.