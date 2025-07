NAPOLI (rgl) – Un salto verso l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale arriva in provincia di Napoli con il progetto “Smart Building” di Poste Italiane. Dodici uffici postali distribuiti tra Crispano, Roccarainola, Casamarciano, Monte di Procida, Mariglianella, Tufino, Carbonara di Nola, Comiziano, Casandrino, Massa Lubrense, Meta e San Gennaro Vesuviano sono ora dotati di un sistema di monitoraggio intelligente e automatizzato degli impianti, capace di ottimizzare i consumi energetici e migliorare il comfort per utenti e dipendenti. Cuore del progetto è l’installazione di sensori e attuatori ambientali che regolano in autonomia illuminazione e climatizzazione, in base alle condizioni reali rilevate in ogni sede. Una gestione smart che consente non solo una riduzione media del 15% nei consumi di energia elettrica e del 10% in quelli di gas, ma anche un significativo abbattimento delle emissioni e una gestione più efficiente della manutenzione. Il sistema è inoltre programmabile da remoto, consentendo interventi tempestivi e una pianificazione più agile delle operazioni tecniche. L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di transizione ecologica portato avanti da Poste Italiane, che già in provincia di Salerno ha avviato il Progetto Led: un intervento di sostituzione delle lampade a fluorescenza con luci a Led, che ha garantito una riduzione del 50% dei consumi elettrici legati all’illuminazione. Con “Smart Building”, l’azienda prosegue così il suo impegno verso un futuro più sostenibile, unendo efficienza operativa, rispetto per l’ambiente e innovazione tecnologica al servizio del territorio.