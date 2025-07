SANT’ANASTASIA (alads) – Un tranquillo momento di raccoglimento e preghiera si è trasformato in un incubo. Questa mattina, poco dopo le 8, nella cappella dell’Istituto Santa Caterina da Siena, gestito dalle Suore Domenicane in via Sodani, un uomo travisato e armato ha fatto irruzione durante la celebrazione eucaristica, esplodendo un colpo di pistola – verosimilmente a salve – e tentando una rapina ai danni delle religiose e dei pochi fedeli presenti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, l’uomo – vestito di nero e con il volto coperto – si è introdotto nella cappella verso la fine della Messa, probabilmente con l’intento di seminare il panico per poi fuggire con oggetti o denaro. Il colpo esploso ha provocato il panico tra le suore e i presenti, alcuni dei quali si sono gettati a terra, mentre altri si sono nascosti tra i banchi. Fortunatamente non si registrano feriti. Il malvivente è riuscito a darsi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del Commissariato di Ponticelli e della Squadra Mobile di Napoli, che hanno avviato le indagini. Gli inquirenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per risalire all’identità dell’uomo e ricostruire l’accaduto nei dettagli. Il gesto ha scosso profondamente la comunità religiosa locale e l’intera cittadinanza. Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha definito l’episodio “un atto vile che non può che suscitare una ferma condanna, tanto più per il luogo sacro in cui è avvenuto”. In segno di vicinanza, il Prefetto ha preannunciato per lunedì una visita presso il complesso delle Domenicane per incontrare la Madre Superiora, le suore e i fedeli coinvolti. Nel frattempo è stata disposta l’immediata intensificazione dei controlli e della vigilanza sul territorio, in raccordo con il sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito. La caccia all’uomo è in corso. Gli investigatori contano di ottenere una svolta già nelle prossime ore grazie alle immagini raccolte e alle testimonianze dei presenti.