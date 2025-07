CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Doveva essere un giorno di festa, di preghiera, di comunità. Invece si è trasformato in un pomeriggio di paura, di urla, di gente in fuga. Una tranquilla celebrazione religiosa per Sant’Anna, nel centro storico di Cicciano, si è trasformata in un incubo. Erano le 17:30, il sole ancora alto, la strada piena di persone pronte ad assistere alla messa. In corso Garibaldi, proprio davanti al Comune, un uomo scende da un’auto. La strada era chiusa al traffico per la funzione. Si avvicina a un 30enne, lo prende sotto braccio in via Sant’Anna e lo trascina con sé. Poi, all’improvviso, estrae una pistola e spara. Più volte. Nessuno colpito, per miracolo. Ma il terrore, quello sì, ha ferito tutti. La folla si disperde. Qualcuno grida, altri si nascondono nei negozi e nei portoni. In pochi secondi, la festa diventa panico. Poco dopo, la funzione religiosa è stata celebrata regolarmente. Sul posto, intanto, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cicciano. Le indagini, rapide, portano a un nome: un 60enne del posto, già identificato. I militari analizzano ora ogni dettaglio: dalle immagini delle telecamere di sorveglianza all’arma utilizzata. Resta da chiarire il movente, ma una certezza c’è già: ieri, a Cicciano, è stato sfiorato il dramma.