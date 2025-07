NAPOLI (rgl) – Il terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona si prepara a tornare fruibile. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la sua rifunzionalizzazione, segnando un passo decisivo verso la riapertura di una parte importante dell’impianto di Fuorigrotta, chiusa da vent’anni. Su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza e dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, è stato dato il via libera alla fase progettuale dell’intervento, con un quadro economico preliminare pari a 9,6 milioni di euro. L’obiettivo dell’Amministrazione è aumentare la capacità ricettiva dello stadio per consentire una più ampia partecipazione del pubblico, sia durante le partite del Napoli che in occasione di eventi culturali e musicali di rilievo internazionale. Il terzo anello, realizzato in occasione dei Mondiali del 1990, fu chiuso nel 2004 a seguito di verifiche tecniche successive al rilevamento di vibrazioni anomale percepite nell’area. Da allora, l’intera porzione superiore dell’impianto è rimasta interdetta, con una conseguente riduzione della capienza. Nei mesi scorsi, è stato avviato uno studio di fattibilità condotto dal Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università Federico II, in collaborazione con l’Area Tecnica Patrimonio del Comune. I risultati hanno confermato che gli effetti delle vibrazioni possono essere mitigati con soluzioni tecniche appropriate, rendendo la riapertura del settore compatibile con gli standard di sicurezza richiesti. Parallelamente, la Giunta ha approvato anche il progetto di fattibilità tecnico-economica per altri lavori di ammodernamento dell’impianto, finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli con un contributo di 1 milione di euro. Gli interventi prevedono il miglioramento dell’accessibilità, l’adeguamento degli impianti e l’efficientamento energetico dello stadio.