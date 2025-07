ARIANO IRPINO (rgl) – Non accettava la fine della relazione e, per mesi, ha perseguitato la sua ex fidanzata con pedinamenti, minacce e messaggi ossessivi. Ora un 32enne di Ariano Irpino è destinatario di una misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di Ariano Irpino, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Benevento, su richiesta della Procura locale. L’inchiesta ha preso avvio ad aprile, quando la vittima ha sporto querela denunciando una serie di condotte persecutorie iniziate nel dicembre 2024. Secondo quanto riferito, l’ex compagno, non rassegnandosi alla fine del rapporto, aveva iniziato a pedinarla regolarmente, a presentarsi nei pressi del suo luogo di lavoro, a inviarle messaggi minacciosi e intimidatori, alimentando un clima di terrore quotidiano. La giovane, ormai sopraffatta da ansia e paura per la propria incolumità, aveva addirittura deciso di trasferirsi in un’altra abitazione pur di evitare contatti con l’uomo. L’attività investigativa, svolta dai carabinieri, ha confermato la veridicità delle dichiarazioni della donna attraverso l’audizione di diversi testimoni, l’analisi dei messaggi e controlli sul territorio che hanno evidenziato la presenza ingiustificata dell’indagato nei luoghi frequentati dalla vittima. Gli indizi raccolti hanno portato all’emissione della misura cautelare, che prevede il divieto di avvicinamento e l’obbligo del braccialetto elettronico per monitorare i movimenti dell’uomo. Secondo il giudice, il provvedimento è “necessario e proporzionato” a garantire la tutela della giovane donna.