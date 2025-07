NAPOLI (rgl) – Il futuro della mobilità ferroviaria regionale passa per la semplicità e la tecnologia. Da oggi anche la Campania entra ufficialmente nella rete Tap&Tap, il servizio contactless di Trenitalia che consente di acquistare biglietti regionali semplicemente con un “tap” della propria carta di pagamento o smartphone. Sono 26 le stazioni campane in cui sarà attivo il nuovo canale, dislocate lungo le direttrici Napoli–Caserta via Aversa e Napoli–Sapri, per un totale di 118 validatrici abilitate. Queste ultime, riconoscibili grazie alla segnaletica dedicata, permettono di acquistare il biglietto in qualsiasi momento, senza bisogno di passare da una biglietteria o da un’app.

COME FUNZIONA – Il sistema è intuitivo: il viaggiatore deve avvicinare la carta contactless (o lo smartphone) alla validatrice nella stazione di partenza, e ripetere l’operazione nella stazione di arrivo. Il biglietto viene automaticamente emesso in digitale e, durante i controlli a bordo, sarà sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta utilizzata per essere in regola. Il Tap&Tap si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione del trasporto regionale di Trenitalia, già avviato in numerose regioni italiane tra cui Lazio, Toscana, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna e in tutti i principali collegamenti da/per gli aeroporti. L’obiettivo è rendere il trasporto ferroviario sempre più accessibile, veloce e sostenibile, riducendo l’uso di carta e semplificando l’esperienza di viaggio per i pendolari e per i turisti. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito trenitalia.com e sui canali social ufficiali.