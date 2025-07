NAPOLI (Alads) – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato l’ordinanza con cui il Prefetto di Napoli prorogava il divieto di stazionamento nelle cosiddette “zone rosse”, introdotte in alcune aree cittadine per contrastare fenomeni di degrado, criminalità e movida violenta. Il ricorso, promosso da un team legale in rappresentanza di diverse associazioni e consiglieri municipali, ha portato a una sentenza che dichiara “illegittimo l’esercizio del potere prefettizio” e lo ritiene “lesivo dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale”. Secondo i legali Andrea Chiappetta e Stella Arena, si tratta di “una vittoria dello Stato di diritto”, in quanto il Tar ha ritenuto assenti i presupposti di urgenza e straordinarietà che giustificano l’uso reiterato di poteri eccezionali. “Il potere straordinario – affermano – non può diventare regola ordinaria. Il diritto non può piegarsi a logiche di emergenza permanente”. Soddisfazione anche da parte dei consiglieri municipali Chiara Capretti e Pino De Stasio: “È una bocciatura netta di chi ha cercato di aggirare il confronto democratico con pretesti emergenziali. Il Tar restituisce parola al diritto e visibilità ai territori”. Di tutt’altro avviso la Prefettura, che ha già annunciato appello al Consiglio di Stato. In una nota, il prefetto Michele Di Bari ribadisce il pieno rispetto della pronuncia, ma difende l’impianto delle misure adottate: “I provvedimenti sono stati condivisi con i sindaci e deliberati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con durata limitata e strettamente legata a episodi concreti di violenza urbana, degrado e criminalità diffusa”. Il Prefetto sottolinea inoltre che le cosiddette zone rosse, istituite con ordinanze temporanee, miravano a garantire l’agibilità dello spazio pubblico e la sicurezza dei cittadini, senza violare le libertà individuali ma intervenendo solo nei confronti di soggetti già segnalati per comportamenti molesti o pericolosi. Lo scontro tra poteri – quello amministrativo e quello giudiziario – si sposta ora in sede di Consiglio di Stato, dove la Prefettura conta di ottenere un riconoscimento della legittimità delle misure adottate.