CASERTA (rgl) – Una truffa ai danni di un’anziana è stata sventata dai carabinieri della stazione di Formicola, che hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili del cosiddetto “metodo del falso maresciallo”. L’operazione è scattata nel primo pomeriggio di sabato 13 luglio, grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini e alla reattività di una donna di 78 anni, vittima designata del raggiro. Tutto ha avuto inizio con una telefonata: all’altro capo del filo, un uomo che si spacciava per un maresciallo dell’Arma, chiedeva con urgenza alla signora di consegnare denaro e gioielli a un complice che si sarebbe presentato di lì a poco alla sua abitazione. In caso di rifiuto, minacciava gravi conseguenze per lei e i suoi familiari. Ma la donna, informata delle tecniche usate dai truffatori grazie alla campagna antitruffa dell’Arma, ha mantenuto la calma e contattato immediatamente i veri carabinieri. Quando il complice si è presentato alla porta, lei non ha aperto, riuscendo però a memorizzare i suoi tratti somatici. Scattato l’allarme, i militari si sono messi sulle tracce dei due sospetti. In località Castel di Sasso hanno intercettato una Fiat 600 gialla con targa polacca, nella quale viaggiavano due uomini. Alla vista della pattuglia, l’auto ha tentato la fuga, dando origine a un inseguimento durato circa cinque chilometri fino a Pontelatone, dove i due sono stati finalmente bloccati e arrestati. Condotti in caserma, uno dei due è stato riconosciuto senza esitazioni dalla 78enne attraverso individuazione fotografica. Inoltre, i sistemi di videosorveglianza del comune di Formicola hanno confermato la presenza dell’auto nei pressi dell’abitazione della vittima all’ora compatibile con i fatti. I due arrestati, un 42enne residente a Terzigno e un 33enne di San Gennaro Vesuviano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di tentata truffa aggravata. I loro telefoni cellulari sono stati sequestrati e saranno analizzati per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi nella zona: saranno giudicati con rito direttissimo.