NAPOLI/CASERTA (rgl) – Si è conclusa un’operazione della Polizia di Stato finalizzata al contrasto degli illeciti ambientali e del traffico illecito di rifiuti nelle province di Napoli e Caserta. L’attività, pianificata dal compartimento Polizia Stradale di Napoli, ha coinvolto esperti del settore e personale specializzato di altri Compartimenti territoriali, riuniti in un gruppo di lavoro interforze. I controlli si sono concentrati sia sulla rete viaria extraurbana – in particolare lungo le statali SS 7BIS, SS 162, SS 7 QUATER e SP 335 – sia presso esercizi commerciali ritenuti sensibili per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti: gommisti, officine meccatroniche, autorimesse e commercianti di ricambi usati. Sono 272 persone identificate, di cui 81 sanzionate e 12 denunciate per reati ambientali; 255 veicoli controllati, 92 impiegati per il trasporto di rifiuti (prevalentemente non pericolosi); 26 veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo; 7 controlli amministrativi a esercizi commerciali, con 7 irregolarità penali e 15 amministrative accertate; 314 violazioni amministrative elevate per un ammontare complessivo di 141.207 euro. In molti casi, i soggetti fermati trasportavano rifiuti senza essere iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, in violazione dell’art. 212 e 256/4 del Testo Unico Ambientale.