SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (rgl) – Un nuovo capitolo si apre nella lunga battaglia per la giustizia ambientale in Terra dei Fuochi. Nella giornata di ieri è stato costituito ufficialmente il Comitato per l’attuazione della sentenza Cedu 30 gennaio 2025, che riunisce oltre 30 associazioni, comitati e realtà civiche provenienti da tutta la Campania. L’obiettivo è chiaro: vigilare e contribuire all’attuazione della sentenza con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla salute e alla vita delle popolazioni residenti nei territori avvelenati da decenni di sversamenti e incuria. Il Comitato rappresenta la sintesi di vent’anni di mobilitazione dal basso, oggi riconosciuta anche a livello europeo. A guidarlo è Luigi Costanzo, eletto presidente, affiancato dai vicepresidenti Francesca Zazzera e Lucio Iavarone. La sede legale è stata fissata presso il Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio, gestito da Let’s do It! Italy, tra le associazioni ricorrenti alla Cedu. Oltre al Comitato, è stato annunciato anche il prossimo varo di un Forum aperto a cittadini, attivisti, tecnici e professionisti, coordinato da Enzo Tosti, per allargare il confronto e costruire un percorso condiviso di controllo civico. “Dopo le fasi della protesta e della proposta, oggi entriamo in quella del controllo. Con questa aggregazione vogliamo costruire una massa critica capace di interloquire in modo professionale con Governo e Regione”, ha spiegato Luigi Costanzo. “Siamo ingegneri, medici, architetti, cittadini attivi: da oggi siamo anche soggetto giuridico. La Terra dei Fuochi non è solo un luogo, ma un fenomeno. E noi vogliamo che lo Stato ne prenda atto concretamente”. Decisivo è il riconoscimento giuridico della battaglia portata avanti negli anni, come ha sottolineato Enzo Tosti: “La Cedu ci ha dato ragione. Ha riconosciuto la validità dello studio Veritas che provava le correlazioni tra inquinamento e malattie. Ora useremo questa sentenza come strumento di pressione. È solo l’inizio”. Il presidente di Let’s do It! Italy, Vincenzo Capasso, ha ribadito la portata storica dell’iniziativa: “Siamo fieri di ospitare il Comitato. La Cedu ci ha dato una responsabilità: trasformare il riconoscimento giuridico in cambiamento reale. Saremo al fianco di chi combatte per una Campania pulita e giusta”. Il Comitato avrà anche il compito di dialogare direttamente con il Consiglio d’Europa, monitorando se e come il Governo italiano darà seguito alle indicazioni della sentenza. Fra i partecipanti alla costituzione del Comitato anche Alessandro Cannavacciuolo, primo firmatario del ricorso, e l’avvocata Valentina Centonze, che ha seguito il procedimento fino al verdetto finale.