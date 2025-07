NAPOLI (rgl) – Una strategia coordinata tra le province di Napoli e Caserta per contrastare gli incendi dolosi e lo smaltimento illegale di rifiuti. È quanto messo in campo negli ultimi quattro giorni, su impulso dei Prefetti di Napoli, Michele Di Bari, e di Caserta, Lucia Volpe, con un’intensa azione interforze in Terra dei Fuochi che ha coinvolto Forze di Polizia, unità specializzate, Polizia metropolitana e provinciale, il contingente dell’Esercito (Operazione “Strade Sicure”) su base 8° Reggimento Artiglieria Pasubio. L’operazione ha previsto una cinturazione dinamica del territorio e vigilanza h24, con controlli capillari su strada, distribuiti su diverse fasce orarie, e oltre 100 pattugliamenti a cura dell’Esercito. L’attività ha permesso di aggiornare in tempo reale il quadro delle aree critiche su cui concentrare le azioni di prevenzione e repressione. I numeri sono significativi: oltre 950 veicoli controllati, 12 sequestri amministrativi, 1.500 persone identificate, e 53mila euro di sanzioni elevate. Due i piromani sorpresi in flagranza mentre appiccavano il fuoco a cumuli di rifiuti abbandonati in aree rurali: l’intervento tempestivo ha evitato il propagarsi degli incendi. Sul fronte dei controlli ambientali, le verifiche hanno interessato anche siti produttivi, imprese commerciali e impianti ad alto rischio ambientale. Ad Aversa, un’operazione congiunta di Esercito, Guardia di Finanza e Polizia provinciale ha portato al sequestro di un’autofficina abusiva e di una ditta di lavorazione metalli, con due persone denunciate, un veicolo sequestrato e sanzioni per 62mila euro. A Orta di Atella, un controllo condotto da Arpac e Carabinieri Forestali, con il supporto militare, ha portato al sequestro di un impianto per la produzione di prodotti chimici (saponi e detergenti), con una denuncia e 25mila euro di sanzioni. Tra Giugliano, Villa Literno e Caivano, quattro azioni di controllo di Carabinieri e Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di sette opifici e aree di stoccaggio, oltre a due mezzi di trasporto impiegati per movimentazione illecita.