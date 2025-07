NAPOLI (rgl) – Proseguono a ritmo serrato i controlli ambientali straordinari in Terra dei Fuochi, coordinati dalle Prefetture di Napoli e Caserta, con il decisivo impulso della Procura della Repubblica di Napoli, diretta da Nicola Gratteri. Gli ultimi interventi confermano un bilancio imponente: 3 attività sequestrate, 14 veicoli fermati, 22 denunce, sanzioni per 250.000 euro e, soprattutto, la rimozione di oltre 10 tonnellate di rifiuti in siti considerati a rischio. Uno degli interventi più significativi ha riguardato le aree adiacenti al campo nomadi di Secondigliano e alcuni punti critici nel comune di Arzano, dove Sma Campania, Eda 1 Napoli, Polizia Metropolitana ed Esercito Italiano hanno condotto le operazioni di bonifica. Cumuli di rifiuti sono stati raccolti e smaltiti in sicurezza, restituendo dignità e vivibilità a zone da tempo colpite da sversamenti abusivi. Sempre in città, in zona Gianturco, è stata sequestrata una carrozzeria abusiva priva di autorizzazioni, dove sono stati rinvenuti oli esausti, solventi, batterie, componenti pericolosi e rifiuti speciali accumulati senza alcuna misura di contenimento o smaltimento autorizzato. Due i lavoratori irregolari identificati sul posto. A Saviano, una officina meccanica abusiva è stata bloccata grazie a un’azione congiunta tra Polizia Metropolitana ed Esercito: anche qui venivano smaltiti illegalmente scarti e residui di lavorazione. Nel solo arco di una settimana si sono registrate quattro flagranze nei comuni di Napoli, Acerra, Giugliano in Campania e San Tammaro, con il sequestro di veicoli e denuncia dei conducenti per trasporto illecito o sversamento di materiale edile, plastica e rifiuti solidi urbani. L’intera operazione è culminata nell’Action Day antisversamento che ha coinvolto le forze dell’ordine su vasta scala, dal litorale domizio al Nolano, con 122 controlli su strada e nuove operazioni mirate. A Giugliano, i carabinieri del Noe hanno deferito il titolare di un impianto di trattamento rifiuti nella zona Asi. A Nola, i carabinieri forestali hanno sequestrato un’area di 1000 metri quadrati colma di scarti vegetali, legno e materiale edile. Sempre i Forestali, in interventi nei campi nomadi di Giugliano e Caivano, hanno sequestrato complessivamente 450 chilogrammi di Raee e materiali ferrosi, puntando a colpire la filiera del recupero illecito di materiali e a prevenire nuovi roghi.