Torre Annunziata, neonata rischia soffocare: salvata dai poliziotti

TORRE ANNUNZIATA (rgl) – Attimi di terrore e disperazione si sono vissuti ieri sera a Torre Annunziata, dove una neonata di appena 18 giorni ha improvvisamente smesso di respirare. Il suo colorito è diventato cianotico, il pianto si è trasformato in silenzio e la madre ha iniziato a gridare in preda al panico. Provvidenziale è stato l’intervento di due agenti della Polizia di Stato in servizio di pattugliamento nella zona di via Roma, che hanno evitato il peggio con prontezza e lucidità. L’allarme è scattato poco dopo le 20, quando i poliziotti hanno udito le urla di una donna. Avvicinandosi, hanno trovato una madre in lacrime con in braccio la figlia neonata in evidente difficoltà respiratoria. Senza perdere tempo, gli agenti hanno immediatamente iniziato a praticare alcune manovre di disostruzione e primo soccorso, per poi decidere di trasportare personalmente la piccola e la madre al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Una corsa contro il tempo che si è rivelata decisiva: all’arrivo in ospedale, i medici hanno preso in carico la piccola, stabilizzandola e avviando le cure necessarie. Fortunatamente, le condizioni sono migliorate nel corso della serata, anche se la neonata resterà ricoverata per alcuni giorni per accertamenti. Sul caso è intervenuto il segretario generale provinciale di Napoli del sindacato di polizia Coisp, Giuseppe Raimondi, che ha elogiato i due agenti: “Eroi. Questo è l’unico termine per definire i colleghi che, con estrema professionalità e sangue freddo, hanno percepito il pericolo, comprendendone la natura ed effettuando l’unica manovra utile per salvare la vita della piccola. Un gesto che va oltre i compiti ordinari della divisa”. Raimondi ha poi aggiunto: “Il mio pensiero va anche ai genitori, che hanno vissuto un incubo. Chiediamo al Questore di Napoli di premiare questi uomini che hanno dato lustro alla Polizia di Stato”.