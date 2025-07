TORRE DEL GRECO (rgl) – Perquisizioni, controlli alla circolazione e un elicottero in volo per monitorare il territorio dall’alto. Nella giornata di ieri Torre del Greco è stata al centro di un’intensa attività di presidio e controllo da parte dei carabinieri della compagnia locale, supportati dai colleghi del nucleo Parco Forestale, dal nucleo Cinofili di Sarno e da un elicottero del nucleo di Pontecagnano. Una vera e propria operazione straordinaria per colpire le sacche di illegalità in città, con particolare attenzione alle aree ritenute più sensibili. Il bilancio è rilevante: 59 le persone identificate, 19 i veicoli ispezionati, tre i sequestri eseguiti a carico di ignoti. Nel dettaglio, in un’area condominiale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 2,9 chili di hashish: la droga era nascosta e pronta per essere verosimilmente smerciata. In un altro intervento, due cani detenuti illegalmente in condizioni di evidente maltrattamento sono stati salvati e affidati alle autorità competenti per la tutela degli animali. Ma è nella zona turistica che l’operazione ha fatto emergere un altro scenario preoccupante: in un magazzino utilizzato come deposito alimentare, sono stati sequestrati oltre 300 chili di pesce, in particolare tonno rosso e pesce spada, custoditi in pessime condizioni igieniche, e con tutta probabilità destinati al consumo nei ristoranti locali. Sono in corso accertamenti sull’attività e sul titolare del locale.