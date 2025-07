SALERNO (rgl) – Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni rimasto gravemente ferito giovedì scorso in una piscina a Campigliano, nel territorio di Giffoni Valle Piana. Il piccolo, originario di Montecorvino Rovella, era stato soccorso dopo essere caduto in acqua e aver ingerito una grande quantità di liquido. Non è ancora chiaro se sia stato vittima di un malore o di un incidente. Dopo due giorni di agonia all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, il suo cuore ha smesso di battere. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Salerno, che ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso e le dinamiche dell’episodio. I carabinieri della compagnia di Battipaglia stanno acquisendo testimonianze e raccogliendo elementi utili a ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì. Il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, ha espresso cordoglio a nome dell’intera comunità: “Con profonda commozione e grande tristezza mi unisco al dolore della famiglia del piccolo Carlo tragicamente scomparso. Un dolore che colpisce nel profondo. In segno di lutto ho disposto il rinvio delle cerimonie di inaugurazione previste in questi giorni. Alla famiglia va l’abbraccio sincero dell’intera cittadinanza”. A manifestare vicinanza anche Assopiscine, che attraverso le parole del presidente Ferruccio Alessandria, ha ribadito la necessità urgente di una legge nazionale che imponga standard omogenei di sicurezza negli impianti natatori pubblici e privati. “Non possiamo più affidarci al caso o alla sola responsabilità dei singoli. Le tragedie in piscina si ripetono con una frequenza inaccettabile. Serve prevenzione vera”.