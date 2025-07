Tragedia nella notte a Napoli: 27enne ucciso con una coltellata

NAPOLI (rgl) – Una nuova tragedia scuote la notte napoletana. Un 27enne di origini marocchine è morto all’alba presso l’ospedale del Mare dopo essere stato accoltellato al torace in via Alessandro Poerio, a pochi metri da Porta Capuana. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato aggredito da alcuni sconosciuti, per motivi ancora da chiarire. Il 112 ha ricevuto l’allarme intorno alla mezzanotte: sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e un’ambulanza del 118. Nonostante il rapido trasporto in ospedale, il 27enne è deceduto poco dopo il suo arrivo, a causa della gravità della ferita riportata. I rilievi scientifici sono stati affidati alla sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Napoli, mentre le indagini per far luce sulla dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili sono condotte dal nucleo Operativo Napoli Stella. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata sequestrata e trasferita al Secondo Policlinico per l’esame autoptico.