NAPOLI (rgl) – Oltre due milioni di articoli contraffatti e pericolosi per la salute sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli, nell’ambito di una vasta operazione di controllo economico del territorio condotta durante il periodo estivo. L’operazione ha portato alla denuncia di 15 persone e alla segnalazione di numerosi esercizi commerciali tra Napoli, Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano. I finanzieri della compagnia di Portici, partendo anche da un monitoraggio mirato sulle piattaforme social, hanno ispezionato numerosi negozi al dettaglio e all’ingrosso, scoprendo una vera e propria rete di vendita di cosmetici contenenti “lilial” (buthylphenyl methylpropional), sostanza vietata in quanto classificata tra le Cmr, ossia cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Oltre ai prodotti cosmetici, il sequestro ha riguardato anche bigiotteria, articoli religiosi e giocattoli, molti dei quali riproducevano marchi registrati, personaggi di cartoni animati o di note serie TV, in violazione delle normative sulla proprietà intellettuale. Al termine delle attività: 9 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per contraffazione e violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti e altre 6 sono state segnalate alla Camera di Commercio per sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 30.000 euro.