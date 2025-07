SALERNO (rgl) – Un bagno tra le onde si è trasformato in tragedia questa mattina a Capaccio-Paestum, nel Cilento. Erano circa le 10.30 – racconta l’agenzia Ansa – quando un uomo si è tuffato in mare, nel tratto di costa tra l’oasi dunale di Legambiente e il lido Dream, in località Torre di Mare, e non è più riemerso. La scena, avvenuta sotto gli occhi attoniti dei bagnanti e della sua famiglia, ha subito fatto scattare l’allarme. A dare l’allerta sono stati alcuni presenti sulla spiaggia, che hanno contattato la Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra del distaccamento di Agropoli, mentre un elicottero è decollato dal nucleo di Pontecagnano per sorvolare l’area. I bagnini dello stabilimento balneare, accortisi immediatamente della difficoltà, si sono lanciati tra le onde nel disperato tentativo di salvare l’uomo. I soccorsi sono stati tempestivi: due ambulanze del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente, e i sanitari hanno praticato a lungo manovre di rianimazione. Per il 57enne napoletano, residente a Sant’Antimo, non c’è stato nulla da fare. Le cause esatte del decesso restano da accertare: si ipotizza un malore improvviso o le condizioni proibitive del mare, confermate dalla bandiera rossa esposta in spiaggia. Il tuffo, infatti, sarebbe avvenuto nonostante l’avviso di pericolo per mare agitato. Il dramma si è consumato davanti alla moglie e al figlio minorenne della vittima, che si trovavano con lui in spiaggia. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, la polizia municipale, la Guardia costiera e i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma e delimitato l’area per i rilievi.