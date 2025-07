TUFINO (rgl) – L’estate a Tufino entra nel vivo con un evento speciale che unisce musica, spettacolo e gusto, in programma sabato 12 luglio alle 20:30 in piazza Gragnano. A lanciare la prima uscita del format “Neomelodico Style” sarà Hollywood Animazione, che porta sul palco due voci molto amate dal pubblico: Mario Forte e Paola Pezone, protagonisti di uno show che promette ritmo, passione e partecipazione. “L’estate è la stagione delle vacanze, ma anche del ritrovarsi insieme – spiega l’assessore agli eventi Filomena Piciullo –. Questo appuntamento vuole essere un’occasione per riscoprire il senso di comunità, in un’atmosfera accogliente e inclusiva per tutte le fasce d’età. Invitiamo tutti, residenti e non, a partecipare per vivere insieme una serata allegra e partecipata”. A completare la serata ci saranno numerose proposte di street foo., L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione del comitato festa San Bartolomeo 2025, dell’associazione Arcobalenati e con il supporto attivo di Giovanna D’Avanzo, oltre al contributo degli sponsor locali.