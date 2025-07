RAVELLO (rgl) – Una ragazza americana di 15 anni è stata violentata in una struttura ricettiva di Ravello, in Costiera Amalfitana, dove stava trascorrendo una vacanza con la famiglia e amici. A compiere l’aggressione sarebbe stato un 41enne italo-egiziano, dipendente dell’albergo, ora arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le indagini condotte dalla compagnia dei carabinieri di Amalfi, l’autore del presunto abuso sarebbe un dipendente dell’albergo, un 41enne italo-egiziano, incensurato. L’uomo avrebbe approfittato di un momento di solitudine della ragazza per agire, mentre i genitori si erano temporaneamente allontanati. La giovane, sotto shock, è riuscita a denunciare l’accaduto, consentendo un immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato il sospettato prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Il padre della vittima, precipitatosi sul luogo informato dalla figlia, ha dovuto essere trattenuto dai militari per evitare che la tensione sfociasse in atti di violenza. Il presunto responsabile è attualmente detenuto nel carcere di Fuorni, in attesa della convalida dell’arresto. Fondamentale è stata la testimonianza lucida e dettagliata della giovane vittima, che ha permesso agli investigatori di riscontrare compatibilità tra il racconto e gli elementi medici emersi. La ragazza è stata assistita immediatamente dai sanitari e poi trasferita all’ospedale di Salerno. Attualmente si trova negli Stati Uniti con la sua famiglia. L’episodio ha profondamente scosso la comunità locale. Il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, ha espresso solidarietà alla giovane e alla famiglia, e ha ringraziato i militari per la tempestività nell’identificazione dell’aggressore.