NAPOLI (rgl) – Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato, con 29 voti favorevoli, la proposta di legge “Misure per il riordino e l’adeguamento della legislazione regionale in materia urbanistica e trasporti”, a firma del presidente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, Luca Cascone. Un intervento normativo ampio e articolato, che mira a semplificare e rendere più efficiente l’azione amministrativa regionale in settori chiave per il governo del territorio. Il provvedimento introduce un’importante proroga per i Comuni campani in materia di pianificazione urbanistica: l’adozione dei PUC slitta al 31 dicembre 2025, mentre l’approvazione definitiva è rinviata al 30 giugno 2026. Una decisione motivata dalle difficoltà tecnico-organizzative ancora presenti in molti enti locali, e che vuole garantire il completamento dei processi di pianificazione senza penalizzazioni. Tra le altre novità contenute nel testo approvato, spiccano le modifiche alla Legge regionale 10/2024 in materia di trasporto pubblico non di linea (come taxi e Ncc), che puntano a rafforzare la trasparenza nella gestione delle sanzioni amministrative, destinando i relativi proventi ai Comuni nei quali le violazioni vengono accertate. Il testo interviene anche sulla normativa relativa al personale degli enti regionali, modificando l’art. 42 della Legge di stabilità regionale 2025. In particolare, viene soppresso il comma 2 della legge regionale 3/2002, ed è chiarito che le modifiche all’art. 24 non si applicano alle procedure già in corso. Un chiarimento ritenuto necessario per tutelare il legittimo affidamento di operatori e candidati già coinvolti in selezioni pubbliche, progressioni e stabilizzazioni, e per garantire la continuità amministrativa degli enti.