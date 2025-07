OTTAVIANO (rgl) – Si chiama Mr. Plinio e rappresenta una vera rivoluzione per il turismo nei parchi naturali: è il primo assistente virtuale basato su Intelligenza Artificiale mai realizzato per un’area protetta a livello mondiale. Il Parco Nazionale del Vesuvio lo ha presentato ufficialmente in occasione del trentennale della sua fondazione, segnando un passo decisivo verso l’innovazione digitale e la sostenibilità ambientale. Attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, Mr. Plinio è già operativo sul sito web ufficiale del Parco e sulle sue pagine social, pronto a offrire assistenza multilingue, immediata e inclusiva a tutti i visitatori. L’assistente digitale è frutto della collaborazione tra l’Ente Parco e Seed Media Agency, agenzia specializzata in intelligenza artificiale e comunicazione, già impegnata in progetti di valorizzazione territoriale sul Vesuvio. Dotato di funzionalità vocali pensate anche per utenti con disabilità visive o uditive, Mr. Plinio fornisce risposte in tempo reale su una vasta gamma di tematiche: dai sentieri e orari di accesso alla sicurezza, dalla vulcanologia alla biodiversità agroambientale. Ma l’innovazione non si ferma qui: a breve prenderà il via anche il progetto dei QR code intelligenti lungo i sentieri del Parco. Una semplice scansione permetterà di accedere a contenuti geolocalizzati e dinamici, offrendo un’esperienza immersiva che unisce dimensione fisica e digitale. Per la prima volta il visitatore potrà dialogare in tempo reale con l’AI, proprio mentre esplora il territorio. “Con Mr. Plinio vogliamo rendere la visita al Parco un’esperienza più profonda, accessibile e consapevole – ha dichiarato il presidente dell’Ente Parco, Raffaele De Luca –. Crediamo che l’intelligenza artificiale possa diventare un potente alleato della tutela ambientale e dell’educazione ecologica”. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di digitalizzazione sostenibile, volto a ridurre l’uso di materiali cartacei e a migliorare la qualità dell’accoglienza per tutti i target di visitatori, dai bambini ai turisti internazionali, fino ai cittadini con bisogni speciali. Mr. Plinio si candida a diventare un modello per altri parchi nazionali italiani e non solo, dimostrando come la tecnologia possa sostenere l’ecoturismo responsabile e migliorare il rapporto tra uomo e natura.