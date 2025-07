Virus West Nile, accertati i primi due casi all’ospedale di Nola

NOLA (Nello Lauro) – Due casi accertati di virus West Nile all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola. Si tratta delle prime diagnosi confermate nell’area nolana: i pazienti, una donna di 82 anni di Pomigliano d’Arco e un uomo di 70 anni residente a Nola, sono stati ricoverati nei giorni scorsi con sintomi compatibili con la malattia virale. La situazione più delicata riguarda l’anziana, arrivata al pronto soccorso lunedì sera in stato confusionale, nonostante le sue condizioni generali fossero buone fino a poche ore prima. Dopo una valutazione neurologica e l’esecuzione di una puntura lombare, i medici del presidio ospedaliero di Nola hanno riscontrato un quadro clinico compatibile con encefalite virale. La donna è stata quindi trasferita d’urgenza all’unità di Malattie Infettive dell’Ospedale di Salerno, dove la diagnosi è stata confermata nella giornata di oggi. Nelle stesse ore, un secondo paziente si è presentato in pronto soccorso con febbre e astenia generalizzata. Si tratta di un uomo di 70 anni, anche lui originario di Nola. Grazie alla possibilità, attivata proprio da oggi presso il laboratorio del nosocomio, di eseguire il dosaggio degli anticorpi specifici per il virus West Nile, è stato possibile ottenere rapidamente un risultato positivo. Anche per lui è stato predisposto il trasferimento in una struttura specializzata per il monitoraggio e la terapia. In entrambi i casi, sono stati determinanti i neurologi dell’ospedale di Nola, che hanno immediatamente ipotizzato un’infezione virale di origine neuroinvasiva, permettendo una diagnosi tempestiva e accurata. Il virus West Nile, trasmesso principalmente dalle zanzare, può causare sintomi lievi ma in alcuni casi, come quello della donna, può evolvere in forme gravi con coinvolgimento del sistema nervoso centrale. Le autorità sanitarie invitano alla prudenza e alla prevenzione, specie tra le fasce più fragili della popolazione, mentre sono in corso le segnalazioni all’Asl e gli accertamenti epidemiologici sul territorio.