NOLA (alads) – Un inizio d’estate esplosivo per il Vulcano Buono di Nola, che nei primi giorni di saldi ha fatto registrare oltre 50mila presenze, con un incremento del 20% rispetto al 2024. Un risultato eccezionale che conferma il centro commerciale come punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero in Campania. A trainare il successo non sono stati solo gli sconti, ma anche il debutto della rassegna “Vulcano Buono Music Emotion 2025”, inaugurata lo scorso sabato con l’applauditissimo concerto di Enrico Nigiotti. L’artista toscano ha emozionato il pubblico con una performance intensa e coinvolgente, aprendo ufficialmente il programma “Un’estate a tutto volume – Arena in Musica”, che anima lo spazio eventi all’aperto del centro.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: SLF E ALFA – Il calendario estivo prosegue con nuovi eventi, pensati per attrarre pubblici di ogni età. Prossimo in ordine di data è l’atteso concerto gratuito degli SLF (Solo La Fam, nella foto)), giovedì 10 luglio. A seguire: Giovedì 17 luglio ci sarà Alfa, uno degli idoli delle nuove generazioni. Ingresso a pagamento, biglietti in vendita su TicketOne e Vivaticket. Venerdì 18 luglio è la volta Francesco Renga, icona della musica italiana, con spettacolo a pagamento per posti a sedere. L’ingresso in piedi è gratuito con prenotazione obbligatoria su AzzurroService.net. Giovedì 31 luglio: Clara, la giovane voce rivelazione, in un altro concerto a ingresso gratuito. Tutti gli eventi inizieranno alle 21:30 e saranno accompagnati da “Shopping Serale”, con galleria aperta oltre le 22, saldi attivi e numerose proposte food & beverage.

MUSICA E SALDI: UN SUCCESSO DI PUBBLICO – Unire intrattenimento, cultura e convenienza: questa la formula vincente del Vulcano Buono, che con il cartellone estivo 2025 si conferma come una delle mete preferite da residenti e turisti. Tra concerti gratuiti, grandi nomi della musica italiana, aperture prolungate e iniziative per tutta la famiglia, il centro progettato da Renzo Piano si trasforma ogni sera in un’arena sotto le stelle.