NAPOLI (rgl) – Hanno viaggiato di notte, lasciandosi alle spalle il fragore delle bombe e la polvere della guerra. Alle 2.30 del 14 agosto, due bambini provenienti dalla Striscia di Gaza sono arrivati all’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, dove li attendevano medici, infermieri e un abbraccio di solidarietà. Rayan, poco più di un anno, proviene da Dair Al-Balah ed è accompagnato dai genitori. Sham, due anni, viene da Khan Younis, con la mamma e la sorellina. Per lei la documentazione sanitaria parla di presunto rachitismo con epatomegalia. Entrambi sono già sottoposti ai primi accertamenti per definire il quadro clinico e avviare al più presto le cure necessarie. Il loro arrivo è stato possibile grazie a un’operazione nazionale di evacuazione sanitaria coordinata dall’Aeronautica Militare e dall’Unità di crisi della Farnesina, con il supporto della Cross di Pistoia. Dopo l’atterraggio a Ciampino con un volo militare, i piccoli sono stati trasferiti a Napoli con un’ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro. Prefettura e Regione Campania hanno seguito passo dopo passo ogni fase del viaggio. “Dall’inizio del conflitto sono sei i bambini presi in carico dal nostro ospedale per patologie complesse – spiega Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono Pausilipon – accoglierli e curarli è quello che sappiamo e dobbiamo fare. È la risposta, senza distinzione di nazione e credo, al dramma della guerra che colpisce soprattutto i più piccoli”. Oltre alle cure mediche, i bambini e le loro famiglie riceveranno ospitalità e sostegno grazie alla Fondazione Santobono Pausilipon, che ha messo a disposizione alloggi e mediatori culturali per facilitare comunicazione e integrazione. “Nei loro occhi c’erano stanchezza e dolore, ma anche il sollievo di chi si è finalmente lasciato la guerra alle spalle – racconta la direttrice della Fondazione, Flavia Matrisciano – il nostro compito è garantire loro un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sottolinea il valore dell’intervento: “Mentre continua la vergogna di Gaza nell’indifferenza generale, l’arrivo di questi bambini ci ricorda cosa sta accadendo in quei territori devastati. Le nostre strutture sanitarie, e in particolare il Santobono, sono un presidio di professionalità e umanità”.