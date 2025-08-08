PORTICI (rgl) – Un 78enne di Portici è stato fermato dai carabinieri per aver abusato delle sue due nipoti di 6 anni: l’anziano è accusato di violenza sessuale e produzione di materiale pedo-pornografico. Il fermo scaturisce dalle indagini avviate nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Torre del Greco e coordinate dalla quarta sezione della procura di Napoli, che si occupa di violenza di genere e tutela delle fasce deboli. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui le bambine gli erano state affidate dai genitori per coinvolgerle in atti sessuali e fotografarle. Il 78enne è stato condotto nel carcere di Secondigliano.