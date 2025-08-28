CASERTA (rgl) – Una decisione attesa da tempo, che segna un passaggio cruciale per il futuro del servizio idrico in provincia di Caserta. Nel pomeriggio di ieri, il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano (Eic) ha approvato la nuova modalità di gestione per il distretto casertano e l’adeguamento tariffario per il periodo 2024-2027 a carico del gestore Itl spa. Due provvedimenti che puntano a superare le criticità amministrative e giuridiche che da anni condizionano la gestione dell’acqua nel territorio. Le delibere ratificano le decisioni già assunte all’unanimità dal Consiglio di Distretto di Caserta, confermando la linea di continuità istituzionale. Nel corso della stessa seduta, il Comitato ha preso atto della richiesta di rinvio della discussione relativa alla revisione tariffaria di Alto Calore Servizi spa. “La richiesta di rinvio avanzata dal coordinatore irpino è stata accolta – ha spiegato il presidente dell’Eic, Luca Mascolo – nel rispetto della volontà dei rappresentanti del territorio e in attesa delle opportune modifiche che saranno disposte dall’amministrazione regionale”. Alla riunione hanno preso parte anche padre Alex Zanotelli e i rappresentanti delle associazioni dei cittadini e dei giornalisti.