AFRAGOLA (rgl) – Formaggi trasportati a temperatura irregolare e perfino scatole piene di larve di mosca destinate alla pesca sportiva: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Stradale di Napoli Nord durante un controllo lungo l’autostrada A1, nel comune di Afragola. L’episodio è avvenuto nel corso dei servizi straordinari predisposti in occasione dell’esodo estivo. Un autocarro isotermico, apparentemente adibito al trasporto di derrate alimentari, è stato fermato per un controllo di routine. Alla guida un uomo che ha dichiarato di trasportare formaggi di vario genere. L’ispezione del vano di carico ha subito rivelato irregolarità: la temperatura interna era superiore ai limiti consentiti per il trasporto di prodotti caseari, compromettendone così la sicurezza igienico-sanitaria. Ma la sorpresa più grande è arrivata durante le verifiche approfondite: gli agenti hanno trovato alcuni cartoni occultati tra il vano porta merce e l’alloggiamento degli attrezzi di emergenza. All’interno, centinaia di larve di mosca, utilizzate come esche per la pesca sportiva, anch’esse trasportate senza rispettare i requisiti di legge. Sul posto è intervenuto personale dell’Asl Napoli 2, che ha confermato l’inidoneità dell’intero carico, imponendo lo smaltimento immediato. Al conducente sono state contestate diverse violazioni alle normative sanitarie sul trasporto alimentare, con sanzioni per un importo complessivo di 24mila euro.