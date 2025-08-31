GIUGLIANO (rgl) – Ancora violenza negli ospedali campani. Nella notte, al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, un medico è stato aggredito da un paziente che stava assistendo dopo un incidente stradale. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della sezione radiomobile, il giovane, 28 anni, avrebbe prima minacciato e poi colpito il professionista, che ha riportato lesioni lievi con una prognosi di tre giorni. L’aggressore è stato denunciato per lesioni a personale sanitario, reato che rientra tra quelli aggravati dalle norme a tutela di chi lavora nei presidi di emergenza.