NAPOLI (rgl) – Un Ferragosto di distruzione nei campi campani, tra ulivi abbattuti e vigneti devastati. Le piogge torrenziali e le grandinate di questi ultimi giorni che hanno colpito le aree interne della provincia di Salerno non hanno risparmiato Tanagro, Alto e Medio Sele e Alburni, trasformando un’estate che doveva essere di raccolti e speranze in un incubo agricolo. A lanciare l’allarme è Donato Scaglione, vicepresidente nazionale e presidente campano dell’Associazione Italiana Coltivatori, che racconta una situazione drammatica per viticoltori e olivicoltori: “È stato un Ferragosto amaro – spiega – il maltempo ha distrutto e danneggiato uliveti e vigneti in fase di maturazione, mettendo a rischio non solo il raccolto 2025, ma anche quello del prossimo anno”. Secondo le prime stime, la perdita della produzione attesa potrebbe superare il 40%, senza contare i costi per ripristinare impianti e strutture danneggiate. Una catastrofe, sottolinea Scaglione, che non riguarda soltanto il Salernitano, ma che si estende anche al Beneventano e al Nolano, zone che rischiano di vedere compromessi settori agricoli fondamentali per l’economia locale. L’Aic invita tutti gli imprenditori agricoli a segnalare i danni subiti agli uffici comunali e regionali, affinché possa essere attivato al più presto il Fondo di Solidarietà nazionale: «È il momento di intervenire con misure concrete – conclude Scaglione – perché senza un supporto immediato e reale, molte aziende rischiano di non rialzarsi”.