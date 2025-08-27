mercoledì, Agosto 27, 2025
Sant’Agnello, festa fuori controllo: 800 euro di alcolici a minori e mille persone sul solarium

SANT’AGNELLO – Musica, folla e alcol a fiumi: doveva essere un semplice dj set in un lido di Marina di Cassano, a Sant’Agnello, si è trasformato in una serata ad alto rischio per sicurezza e legalità. Nella notte, i carabinieri della stazione di Sorrento hanno interrotto l’evento, organizzato sul solarium dello stabilimento balneare, dove erano stipati circa 1.000 partecipanti. Un numero ben lontano dai limiti imposti dalle norme di sicurezza: massimo 200. Ma non è tutto. Tra i tavoli, i militari hanno scoperto una situazione ancora più grave: alcolici venduti liberamente a ragazzi minorenni. Su uno scontrino, infatti, risultava una spesa di quasi 800 euro, interamente dedicata a superalcolici consumati da sette giovanissimi. Per il titolare e l’amministratore del lido è scattata una denuncia penale.

