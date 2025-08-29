AMALFI (rgl) – Un duomo che si trasforma in palcoscenico sotto le stelle, un sagrato che diventa scenografia di luce e musica. Amalfi si prepara a vivere una notte indimenticabile con il concerto di Mario Biondi, atteso domenica 31 agosto alle 22 sul sagrato della Cattedrale di Sant’Andrea, cuore pulsante delle celebrazioni del Capodanno Bizantino. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con oltre 150 date nel biennio 2024-2025 grazie al progetto Crooning Undercover, il crooner siciliano approda nella perla della Costiera con un live elegante ed essenziale, accompagnato da tre musicisti d’eccezione: Elisabetta Serio al pianoforte, Francesca Regimi alla batteria e Aldo Capasso al basso e contrabbasso. L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dal light design che esalterà le architetture medievali del Duomo, intrecciando musica, arte e spiritualità. “Mario Biondi incanterà Amalfi con la sua voce unica e profonda, un timbro che lascia il segno”, ha sottolineato Enza Cobalto, tra gli organizzatori.

TRE GIORNI TRA STORIA E SPETTACOLO – Il concerto inaugurerà la XXV edizione del Capodanno Bizantino, in programma fino al 2 settembre 2025, un festival che rievoca il glorioso passato della Repubblica Marinara e la sua influenza culturale sul Mediterraneo. Momento centrale sarà l’investitura a Magister di Civiltà Amalfitana del professor Giuseppe Gargano, storico e medievalista, che riceverà il riconoscimento ad Atrani il 1° settembre. Spazio poi al Corteo Storico, agli sbandieratori, e infine all’evento per famiglie “Cavaliere per un giorno” del 2 settembre, con falconieri e dimostrazioni dedicate ai più piccoli. “Il concerto di Biondi – ha dichiarato il sindaco di Amalfi Daniele Milano – aggiungerà ulteriore fascino a tre giorni che uniscono memoria, cultura e comunità. Un’occasione per ribadire il legame tra Amalfi e la sua storia millenaria, proiettandola nel futuro”.

PROGRAMMA DETTAGLIATO XXV CAPODANNO BIZANTINO

31 Agosto 2025

h 19.00, Amalfi – Largo Duca Piccolomini

Tavola rotonda tematica a cura de la Centro di Storia e Cultura Amalfitana

h 20.00, Amalfi – Largo Duca Piccolomini

Intervista al Magister

h 22.00, Amalfi – Piazza Duomo

Concerto di Mario Biondi

1° settembre 2025

h 18.00, Amalfi – Partenza da Valle de Mulini

Sfilata ed Esibizione degli Sbandieratori e Musici della Città Regia

h 18.30, Amalfi – Piazza Duomo

Sfilata del Corteo Storico

h 19.30, Atrani – Chiesa di San Salvatore del Birecto

Cerimonia di Investitura del Magister

h 21.00, Amalfi – Piazza Duomo

Presentazione del Magister alla Cittadinanza

h 21.30, Amalfi – Piazza Municipio

Esibizione dei Pistonieri di Santa Maria del Rovo

Lo storico gruppo di Trombonieri di Cava de’ Tirreni, partendo da Piazza Duomo, sfilerà fino a Piazza Municipio dove terrà il suo spettacolo.

2 Settembre 2025

h 20.00, Amalfi – Piazza Municipio

Evento per Famiglie – Serata Medievale ed Esibizione dei Falconieri dell’Irno

INTERRUZIONI TRAFFICO, INFO MOBILITA’ E PARCHEGGI

Il 1° settembre 2025 ci saranno limitazioni del traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione, del corteo storico e degli eventi successivi.

La chiusura temporanea al transito lungo la Statale Amalfitana SS163 nel tratto compreso tra Amalfi e Atrani è prevista

· dalle 18:15 alle 19:15

· dalle 20:00 alle 21:00

· dalle 21:30 alle 22

La chiusura al traffico del centro storico di Amalfi è prevista:

· dalle 18:00 alle 19:00

· dalle 20:00 alle 22:00

COLLEGAMENTI MARITTIMI

Per chi desidera vivere la magia di raggiungere Amalfi via mare, in occasione del Capodanno Bizantino, la Tra.Vel.Mar. attiva dei collegamenti marittimi straordinari

nei giorni del 31 agosto e 1° settembre:

· da Salerno ad Amalfi (con fermate a Cetara e Minori) alle ore 18. 10 e alle 20.30

la sera del 31 agosto

· da Amalfi a Salerno (con fermate a Minori e Cetara) alle ore 23.45

la sera del 1 settembre

· da Amalfi a Salerno (con fermate a Minori e Cetara) alle ore 23.30