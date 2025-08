NAPOLI (rgl) – Ha solo 16 anni, ma è già un volto noto alle forze dell’ordine per le truffe agli anziani. È successo a Ischia, dove i carabinieri della compagnia locale, grazie a una rapida attività investigativa, sono riusciti ad arrestare il giovanissimo truffatore dopo che aveva derubato un’anziana di 83 anni, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri. Lo schema è quello tristemente noto: una telefonata allarmante, la richiesta di una cauzione per “liberare la figlia arrestata”, e poi l’arrivo a casa del “delegato” a ritirare denaro e gioielli. L’anziana, scossa, ha consegnato al ragazzo 10.000 euro in contanti e preziosi di famiglia. Solo dopo aver parlato con la figlia ha capito l’inganno, facendo partire l’allerta al 112. I militari, grazie alla descrizione dettagliata – maglietta bianca e jeans pinocchietto – sono riusciti a rintracciare il ragazzo nei pressi del porto, pronto a imbarcarsi per Napoli. Addosso aveva 150 euro, verosimilmente la sua “quota” della truffa. Ma è nello smartphone che arrivano le conferme: nelle chat compare il contatto “Arsenio Lupen” e, tra le immagini del bottino, anche il messaggio “sta carica la signora tiene 100 anni”. Il ragazzo, originario di Melito di Napoli, era fuggito da una comunità dove si trovava in affidamento per una truffa simile commessa a Roma il 30 luglio, appena due giorni prima. Le indagini hanno permesso di ricostruire il suo tragitto fino a Ischia, con una tappa in una casa vacanze. Lì i carabinieri hanno ritrovato 6.700 euro in contanti, una spilla d’oro e un orecchino, riconosciuti dalla vittima. Nello stesso appartamento anche un 33enne napoletano, che è stato denunciato per concorso in truffa e ricettazione. Il minorenne è stato arrestato e condotto al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli. Intanto, nella stessa giornata a Terzigno, un altro tentativo di truffa è stato sventato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. I carabinieri hanno bloccato un 43enne casertano, trovato con 1.000 euro in contanti e gioielli. Anche in questo caso, la vittima è un’anziana a cui era stata raccontata la stessa storia: la figlia arrestata, la cauzione urgente, l’inganno. L’uomo è stato arrestato e la refurtiva restituita alla legittima proprietaria. Secondo i dati del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, dal 1° gennaio ad oggi sono state arrestate 71 persone per reati simili, e 36 sono state denunciate. Un fenomeno in crescita, che coinvolge sempre più spesso anche minorenni, come dimostrano i recenti casi.