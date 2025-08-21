AVELLINO (rgl) – Un motore d’auto a prezzo stracciato, un annuncio online e la promessa di un affare irrinunciabile. Così un 75enne di Contrada si è trovato vittima di una truffa ben orchestrata, finita nel mirino dei carabinieri della stazione di Forino che, al termine di un’articolata attività d’indagine, hanno denunciato una 21enne della provincia di Napoli. L’uomo, convinto dalla convenienza dell’offerta pubblicata su un noto sito di compravendita, ha versato circa 4mila euro tramite bonifico bancario per acquistare il motore. Una volta effettuato il pagamento, però, del venditore non ha più avuto alcuna notizia: né merce consegnata, né contatti. La denuncia presentata dalla vittima ha dato il via alle indagini, che hanno permesso di risalire alla giovane donna ritenuta responsabile del raggiro. La 21enne è stata deferita in stato di libertà con l’accusa di truffa. Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino coglie l’occasione per rilanciare i consigli dell’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, un vademecum pensato soprattutto per gli anziani, categoria più esposta a raggiri e inganni, ma utile a tutti. Riconoscere per tempo i campanelli d’allarme, non fidarsi di richieste sospette di denaro e segnalare immediatamente situazioni anomale al 112 restano le armi più efficaci contro chi sfrutta la buona fede e, spesso, la solitudine delle vittime.